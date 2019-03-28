В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от копов (видео) Патрулируя город, экипаж патрульной полиции получил сообщение о вероятно нетрезвом водителе, который движется на автомобили Volvo.

За несколько минут указанное авто инспекторы заметили в переулке Гаевом. Полицейские догнали и остановили его. Водитель длительное время находился в автомобиле и не хотел выходить. И пока его пассажир отвлекал патрульных, водитель пытался бежать на территорию одного из учреждений. Однако благодаря своевременной реакции, стражи порядка его остановили. Гражданин сопротивлялся, поэтому к нему были применены наручники.

В присутствии двух свидетелей мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировал у него 1,52 промилле алкоголя. Данный результат более чем 7 раз превышает допустимую норму. К тому же гражданин отказался предоставлять полицейским какие-либо документы.

Патрульные составили на мужчину административные материалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.