В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от копов (видео)

За несколько минут указанное авто инспекторы заметили в переулке Гаевом. Полицейские догнали и остановили его. Водитель длительное время находился в автомобиле и не хотел выходить. И пока его пассажир отвлекал патрульных, водитель пытался бежать на территорию одного из учреждений. Однако благодаря своевременной реакции, стражи порядка его остановили. Гражданин сопротивлялся, поэтому к нему были применены наручники.
В присутствии двух свидетелей мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировал у него 1,52 промилле алкоголя. Данный результат более чем 7 раз превышает допустимую норму. К тому же гражданин отказался предоставлять полицейским какие-либо документы.
Патрульные составили на мужчину административные материалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.
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