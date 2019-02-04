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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35428

В сумском супермаркете полиция изъяла у дебошира пистолет

Для прекращения конфликтной ситуации, в магазин был вызван наряд полиции, который изъял у дебошира, который уже имел проблемы с законом, пистолет.

Происшествие произошло около десяти утра, в одном из супермаркетов города Сумы. Один из посетителей затеял в магазине ссору, затем, администратор воспользовавшись кнопкой «Срочный вызов полиции», сообщила о происшествии правоохранителям. На вызов немедленно прибыла группа реагирования полиции охраны. На месте персонал магазина указал на 40-летнего местного жителя, который и устроил свару. Раньше он уже попадал в поле зрения правоохранителей за умышленное нанесение телесных повреждений. При поверхностном осмотре в его вещах обнаружили устройство для отстрела патронов травматического действия «Форт-17Р». Документов на пистолет у мужчины не оказалось. Вместо этого он объяснил, что случайно нашел его в кабинке общественного туалета.

«Мы проверили номера устройства с базой данных и установили, что он был утерян около двух месяцев назад, и его владелец написал в полицию соответствующее заявление, - комментирует ситуацию Игорь Терещенко, младший инспектор взвода групп реагирования батальона Управления полиции охраны в Сумской области. - Поэтому, мужчину, который затеял конфликт, и изъятый у него пистолет доставили в Сумской отдел полиции для дальнейшего выяснения причин и обстоятельств происшествия».

Работники полиции призывают владельцев оружия быть внимательными и осмотрительными, и не брать с собой оружие в общественные и многолюдные места без особой надобности. Но если такая необходимость возникает, то держать его в надежной кобуре, и пользоваться специальным ревшнуром. Тем же гражданам, кто случайно найдет потерянное оружие, правоохранители напоминают о необходимости сдать его в ближайшее отделение полиции. В противном случае за незаконное обращение с оружием наступает уголовная ответственность и хранения найденного «ствола» может стоить человеку от 3 до 7 лет лишения свободы, сообщает Управление полиции охраны в Сумской области.

Право Оружие
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