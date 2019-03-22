На Сумщине ожидают дожди

11 апреля - кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +4 .. + 9ºС, днем +15 .. + 20ºС.
12 апреля - кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +5 .. + 10ºС, днем +11 .. + 16ºС.
13 апреля - без существенных осадков, ветер северный 7-12 м/с. Температура ночью +3 .. + 8ºС, днем +8 .. + 13ºС, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
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