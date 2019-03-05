Сумская таможня блокирует поставку тканей для армии, требуя взятки у импортеров? (видео)

Об этом в среду на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель директора одной из пострадавших от действий таможенных органов компаний, ООО "Вултекст-С" Евгений Овсиенко, пишут Українські новини.
По его словам, ряд компаний из города Сумы, в частности, ООО "Вултекст-С", ООО "ТЕКС Групп", ООО "Сумы-Руно", ООО "Пандеон" не могут ввезти через местную таможню сырье для производства пледов, одеял, а также ткань и комплектующие для производства одежды и обуви. Компании закупают товары у Италии, Китае, Латвии, Турции и других странах.
Около 20 автомобилей заблокированы таможенниками и находятся в вынужденном простое. Более 30% тканей, которые везут импортеры, в дальнейшем будут использованы для нужд армии.
"Меня пригласил на встречу временно исполняющий обязанности главы Сумской таможни Александр Щуцкий и сообщил о "новых правилах" работы. Если раньше мы платили с 1 машины около 600-700 тыс. грн. пошлины и налогов, то по новым "правилам" нам "предложили" платить 400 тыс. грн. в бюджет и 12 тыс. долларов взятки. Кроме того, что это незаконно, это еще и экономически невыгодно. Ведь в пересчете на 1 килограмм мы получим 1,3 доллара платежей вместо 1,1-1,2. Да еще и придется выдумывать какие-то схемы, проводить товар по другому коду, что рано или поздно выяснится и приведет к ответственности", - отметил Овсиенко.
В случае, если компания не согласится, по словам предпринимателя, таможенник пообещал задержку грузов и тотальные досмотры.
"Так и произошло. Наши грузовики начали осматривать, выгружая 100% их содержимого. Одну машину могут проверять от 1 до 5 дней, одновременно может происходить осмотр не более 2 машин. За 2 недели осмотрели всего 4 автомобиля, но нарушений таможенного законодательства не выявлено. При этом нам выносят решения о завышенной таможенной стоимости. Например, вместо 1 евро выставляют 3 евро. Несмотря на то, что товар уже завозился по этой цене через эту таможню", - отметил Овсиенко.
По его словам, таможенники ссылаются на другие декларации других поставщиков трехмесячной давности с более высокой ценой в базе. Однако это прямое нарушение Таможенного кодекса, который предполагает, что за основу должна браться самая низкая цена из наиболее "свежих" деклараций.
Простой автомобилей и производства уже стоил сумским ткачам более $50 тыс. Кроме того, из-за завышенной стоимости на счетах компании уже заблокировано 2 млн грн. финансовой гарантии, в случае продолжения такой практики таможенников сумма может дойти до 20 млн грн.
Он также добавил, что юристы компаний уже готовят иски к таможенникам о возмещении убытков, в том числе и штрафных санкций за невыполнение контрактов армии. Также, по его словам, готовится заявление в Государственный бюро расследований о превышении чиновниками таможни своих полномочий.
Однако в первую очередь компании планируют обжаловать решение о повышении таможенной стоимости в головной офис Государственной фискальной службы в порядке ст. 55 Таможенного кодекса.
"Ситуация выходит и на международный уровень. За обстоятельствами дела тщательно следит Посольство Турции в Украине, поскольку в автомобилях заблокированы, среди прочего, и турецкие товары, закупленные в турецких производителей. Это вредит межгосударственной торговле", - резюмировал Овсиенко.
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