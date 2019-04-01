В Сумах в результате ДТП травмирована 43-летняя пассажирка

На месте происшествия инспекторы установили, что, по предварительным данным, 18-летний водитель, управляя автомобилем Opel Corsa, не придерживался безопасной дистанции и скорости движения, после чего столкнулся с транспортным средством ЗАЗ Forza, которое находилось впереди.
Вследствие ДТП 43-летняя пассажирка ЗАЗ Forza получила телесные повреждения. Врачи госпитализировали женщину в ортопедическое отделение Сумской городской клинической больницы, где у нее зафиксировали закрытую травму шейного и поясничного отдела позвоночника, сообщает управление патрульной полиции Сумщины.
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