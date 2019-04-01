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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1741

В Сумах в результате ДТП травмирована 43-летняя пассажирка

Сегодня, 10 апреля, около 8 часов, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Ивана Харитоненко.

На месте происшествия инспекторы установили, что, по предварительным данным, 18-летний водитель, управляя автомобилем Opel Corsa, не придерживался безопасной дистанции и скорости движения, после чего столкнулся с транспортным средством ЗАЗ Forza, которое находилось впереди.

Вследствие ДТП 43-летняя пассажирка ЗАЗ Forza получила телесные повреждения. Врачи госпитализировали женщину в ортопедическое отделение Сумской городской клинической больницы, где у нее зафиксировали закрытую травму шейного и поясничного отдела позвоночника, сообщает управление патрульной полиции Сумщины.

Право Дтп
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