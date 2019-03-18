Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46324

В следующем году перепишут всех сумчан

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в Украине стартовал подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения, которая состоится в ноябре-декабре 2020 года.

По практике ООН перепись населения следует проводить раз в 10 лет. Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году, то есть прошло 18 лет.

Перепись населения - это общегосударственное мероприятие, проведение которого, в пределах своих полномочий обеспечивают Государственная служба статистики Украины и ее территориальные органы, органы исполнительной власти и местного самоуправления, а также Национальная полиция Украина.

Во время проведения второй Всеукраинской переписи населения планируется применение следующих методов проведения опроса населения:

-  непосредственной обход домохозяйств (опрос будет проводиться с использованием компьютерных планшетов и продлится до 1 часа);

- на переписной участок (респонденты могут прийти на участок и предоставить соответствующую информацию);

- самостоятельно через Интернет, используя электронную цифровую подпись.

Результаты переписи населения ответят на вопрос: «Сколько нас и какие мы?». Эта информация станет надежной базой для прогнозирования и управления социально-экономическим развитием Украины, включая планирование и реализацию бюджетного процесса, осуществление взвешенной социально-демографической политики и т.п.

В текущем году будет проведена проверка адресного хозяйства, актуализация квартальных списков домов и картографического материала.

Также для апробации технологии проведения переписи населения в декабре 2019 года будет проведен пробная перепись в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. 

Общество Перепись населения Статистика
view counter

По тематике

05.04.2019 17:51

За год средняя зарплата на Сумщине увеличилась на 20%

В феврале 2019 года на предприятиях Сумщины было занято 196,7 тыс. человек против 204,4 тыс. человек - в феврале 2018...

05.04.2019 17:10

На Сумщине посчитали безработных

По данным Сумского областного центра занятости в течение января-февраля 2019 года статус безработного в центрах занятости области получили 5148 человек....

05.04.2019 16:29

За месяц население Сумщины сократилось более чем на тысячу человек

Численность населения Сумской области, по оценке, на 1 февраля 2019 года составила 1080 тыс. человек....

02.04.2019 14:29

Статистика: средняя зарплата на Сумщине уже 7819 грн

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в феврале...

18.03.2019 15:20

На Сумщине за два месяца стало на 5 тысяч безработных больше

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в области....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.