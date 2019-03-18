В следующем году перепишут всех сумчан Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в Украине стартовал подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения, которая состоится в ноябре-декабре 2020 года.

По практике ООН перепись населения следует проводить раз в 10 лет. Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году, то есть прошло 18 лет.

Перепись населения - это общегосударственное мероприятие, проведение которого, в пределах своих полномочий обеспечивают Государственная служба статистики Украины и ее территориальные органы, органы исполнительной власти и местного самоуправления, а также Национальная полиция Украина.

Во время проведения второй Всеукраинской переписи населения планируется применение следующих методов проведения опроса населения:

- непосредственной обход домохозяйств (опрос будет проводиться с использованием компьютерных планшетов и продлится до 1 часа);

- на переписной участок (респонденты могут прийти на участок и предоставить соответствующую информацию);

- самостоятельно через Интернет, используя электронную цифровую подпись.

Результаты переписи населения ответят на вопрос: «Сколько нас и какие мы?». Эта информация станет надежной базой для прогнозирования и управления социально-экономическим развитием Украины, включая планирование и реализацию бюджетного процесса, осуществление взвешенной социально-демографической политики и т.п.

В текущем году будет проведена проверка адресного хозяйства, актуализация квартальных списков домов и картографического материала.

Также для апробации технологии проведения переписи населения в декабре 2019 года будет проведен пробная перепись в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.