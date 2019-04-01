В Шостке грабитель напал на пенсионерку Злоумышленник выследил 66-летнюю женщину на улице и, когда она зашла в подъезд, вырвал из рук пакет с вещами, документами и деньгами.

Об ограблении 66-летней женщины в полицию сообщили прохожие, которых и попросила о помощи. Безотлагательно на место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Пенсионерка пояснила правоохранителям, что в подъезде на нее напал неизвестный и вырвал из рук пакет, в котором находились лекарства, пенсионное удостоверение, футляр от очков и 300 гривен. Злоумышленник сразу убежал.

«Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники криминальной полиции установили злоумышленника, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 30 лет, житель одного из сел Шосткинского района. На момент совершения преступления находился под следствием за совершение кражи. В содеянном он сознался».

Увидев пожилую женщину, которая едва передвигалась с помощью палки, он понял, что может легко ее ограбить. Поэтому, дождавшись пока она зайдет в подъезд, вырвал из рук пакет с вещами. Полицейские изъяли у него вещи потерпевшей, а вот деньги он уже успел потратить.

Сейчас в отношении мужчины в полиции открыли очередное уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.