Жительница Сумщины потеряла 10 тысяч, покупая авто через интернет Пытаясь купить понравившийся автомобиль через интернет, жительница Бурынского района потеряла 10 000 гривен.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сообщение от 33-летней жительницы района, которая сообщила, что неизвестные мошенническим путем завладели ее денежными средствами в сумме 10 тыс. гривен.

Сразу на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Во время беседы с полицейскими женщина объяснила, что на одном из сайтов в сети интернет она нашла объявление о продаже иномарки стоимостью 54 тыс. грн. После чего позвонила на мобильный продавца. Трубку взял мужчина, представившийся Дмитрием, и сообщил, что действительно продает автомобиль. Оба договорились о сделке. Через некоторое время на мобильный женщины позвонил якобы бы директор фирмы по продаже авто и предложил женщине перечислить 3200 гривен и пообещал доставить товар в город Сумы. После чего были еще несколько звонков с требованием снова перевести деньги на определенный счет. Женщина, наконец, поняла, что ее обманули. На просьбу расторгнуть устное соглашение и вернуть деньги, только услышала в ответ ряд угроз.

В настоящее время следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество». Продолжаются следственные действия.

Полицейские раз обращаются к жителям области проявлять осмотрительность, как во время общения с незнакомцами, так и покупая (продавая) товары через Интернет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.