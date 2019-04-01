Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:05286

Жительница Сумщины потеряла 10 тысяч, покупая авто через интернет

Пытаясь купить понравившийся автомобиль через интернет, жительница Бурынского района потеряла 10 000 гривен.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сообщение от 33-летней жительницы района, которая сообщила, что неизвестные мошенническим путем завладели ее денежными средствами в сумме 10 тыс. гривен.

Сразу на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Во время беседы с полицейскими женщина объяснила, что на одном из сайтов в сети интернет она нашла объявление о продаже иномарки стоимостью 54 тыс. грн. После чего позвонила на мобильный продавца. Трубку взял мужчина, представившийся Дмитрием, и сообщил, что действительно продает автомобиль. Оба договорились о сделке. Через некоторое время на мобильный женщины позвонил якобы бы директор фирмы по продаже авто и предложил женщине перечислить 3200 гривен и пообещал доставить товар в город Сумы. После чего были еще несколько звонков с требованием снова перевести деньги на определенный счет. Женщина, наконец, поняла, что ее обманули. На просьбу расторгнуть устное соглашение и вернуть деньги, только услышала в ответ ряд угроз.

В настоящее время следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество». Продолжаются следственные действия.

Полицейские раз обращаются к жителям области проявлять осмотрительность, как во время общения с незнакомцами, так и покупая (продавая) товары через Интернет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
view counter

По тематике

09.04.2019 17:46

Мошенники продолжают обманывать жителей Сумщины

Только за последние четыре дня за счет доверчивых жителей с Ямпольщины, Конотопа, Ахтырки злоумышленникам удалось положить в свои карманы почти...

08.04.2019 15:46

В Сумах мошенники обобрали двух пенсионерок на десятки тысяч гривен

Злоумышленники, воспользовавшись уже не раз проверенной преступной схемой, добились того, что заставили двух пожилых женщин из Сум собственноручно отдать им...

04.04.2019 15:18

Жительница Шостки перечислила псевдобанкирам 9000 гривен кредитных денег

Представившись в телефонном разговоре работниками службы безопасности банка, злоумышленники напугали 26-летнюю жительницу Шостки попыткой несанкционированного снятия с ее кредитки денег....

02.04.2019 14:08

Полиция Сум разыскивает мошенников, которые выманили у пенсионерки почти 70 тыс. гривен

Чтобы обогатиться, злоумышленники, используя известную мошенническую схему с «внуком», который якобы совершил автоаварию, добились того, что заставили 85-летнюю сумчанку отдать...

02.04.2019 11:36

На Сумщине будут судить переселенку за мошенничество

В Белопольский районный суд поступило уголовное производство в отношении женщины, обвиняемой по части 1 статьи 190 УК Украины (завладение чужим...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.