В Сумах инфарктницу спасали через форточку (видео) Для спасения пенсионерки патрульный попал в помещение через форточку 3-го этажа.

«Моя соседка уже полсуток не выходит на связь», - такое сообщение получили сумские патрульные 9 апреля, около 13 часов. Возле одного из домов на улице Ярослава Мудрого, полицейских уже ждала заявительница. Она рассказала, что с утра не может дозвониться до своей 80-летней соседки, у которой к тому же закрыта дверь.

Полицейские вызвали на место происшествия спасателей. Среди возможных путей попадания в помещение было или разбитие стекла, или принудительное открывание двери. В этот момент патрульный 4-й роты управления патрульной полиции в Сумской области Виталий Мисюров увидел открытую форточку в окне. По комплекции тела, только он мог в нее пролезть.

«На тот момент мы не знали, в каком состоянии женщина. Не колеблясь, я решил как можно быстрее действовать. Попав в квартиру, в кухне на полу я обнаружил женщину. Она находилась в беспомощном состоянии - самостоятельно не могла ни встать, ни позвать на помощь», - рассказывает Виталий.

Полицейский открыл дверь и впустил врачей. Медики зафиксировали у нее гипертонический криз. После оказания помощи женщине, ей уже ничего не угрожало.

Пенсионерка пояснила, что вечером пошла готовить себе еду, но потеряла сознание и упала, после чего не смогла самостоятельно подняться, сообщает патрульная полиция Сумщины.