Сумской троллейбус попал в аварию

В троллейбус №051, следовавшего по маршруту №8 в направлении центра города, во время движения врезался легковой автомобиль «Ланос». Никто из пассажиров не пострадал. На место ДТП уже выехали представители безопасности движения КП «Электроавтотранс» и патрульная полиция Сумской области. Обстоятельства аварии выясняются. Транспортное средство коммунального предприятия снято с маршрута.
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