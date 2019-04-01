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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:54300

Сумской троллейбус попал в аварию

Сегодня, 10 апреля, около 16:15 на остановке «ул. Алексея Береста» произошло ДТП.

В троллейбус №051, следовавшего по маршруту №8 в направлении центра города, во время движения врезался легковой автомобиль «Ланос». Никто из пассажиров не пострадал. На место ДТП уже выехали представители безопасности движения КП «Электроавтотранс» и патрульная полиция Сумской области. Обстоятельства аварии выясняются. Транспортное средство коммунального предприятия снято с маршрута.

Право Дтп ДТП с троллейбусом
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