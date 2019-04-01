Сумской троллейбус попал в аварию Сегодня, 10 апреля, около 16:15 на остановке «ул. Алексея Береста» произошло ДТП.

В троллейбус №051, следовавшего по маршруту №8 в направлении центра города, во время движения врезался легковой автомобиль «Ланос». Никто из пассажиров не пострадал. На место ДТП уже выехали представители безопасности движения КП «Электроавтотранс» и патрульная полиция Сумской области. Обстоятельства аварии выясняются. Транспортное средство коммунального предприятия снято с маршрута.