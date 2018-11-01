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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан запрошують на фільм про загиблих сумських артилеристів

12 квітня (п'ятниця) о 18:30 в Конгрес-центр СумДУ, ауд. 115 (м.Суми, вул. Покровська, 9/1) сумчан запрошують всіх бажаючих на презентацію та перегляд фільму «Вірую!!! Слово капелана»

Документальний фільм присвячується загиблим українським воїнам. У ньому, на основі інтерв’ю, архівних відеоматеріалів та фотографій,  відтворено події російсько-української війни, які зокрема пов'язані із загибеллю 17 сумських артилеристів.

Під час заходу заплановано спілкування з автором фільму отцем Орестом (Романом Сало), а також ветеранами російсько-української війни Миколою Ткаченком та Олександром Куришко.

Общество Кино Погибший в АТО
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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