Сумчан запрошують на фільм про загиблих сумських артилеристів 12 квітня (п'ятниця) о 18:30 в Конгрес-центр СумДУ, ауд. 115 (м.Суми, вул. Покровська, 9/1) сумчан запрошують всіх бажаючих на презентацію та перегляд фільму «Вірую!!! Слово капелана»

Документальний фільм присвячується загиблим українським воїнам. У ньому, на основі інтерв’ю, архівних відеоматеріалів та фотографій, відтворено події російсько-української війни, які зокрема пов'язані із загибеллю 17 сумських артилеристів. Під час заходу заплановано спілкування з автором фільму отцем Орестом (Романом Сало), а також ветеранами російсько-української війни Миколою Ткаченком та Олександром Куришко.