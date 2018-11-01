Сумчан запрошують на фільм про загиблих сумських артилеристів

Документальний фільм присвячується загиблим українським воїнам. У ньому, на основі інтерв’ю, архівних відеоматеріалів та фотографій, відтворено події російсько-української війни, які зокрема пов'язані із загибеллю 17 сумських артилеристів.
Під час заходу заплановано спілкування з автором фільму отцем Орестом (Романом Сало), а також ветеранами російсько-української війни Миколою Ткаченком та Олександром Куришко.
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