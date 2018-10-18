Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:20218

Завтра в Белополье вынесут приговор тройному убийце

Коллегия судей Белопольского райсуда вышла в совещательную комнату.

По делу в отношении гражданина Р., обвиняемого в тройном убийстве и незаконном приобретении, ношении, хранении взрывчатого вещества без предусмотренного законом разрешения, коллегия судей вышла в совещательную комнату для принятия судебного решения в 10:00 11 апреля.

Для информации: мужчина обвиняется в том, что 10 июня 2018 года в с. Старые Вирки, Белопольского района совершил убийство трех человек, двух из которых застрелил, а третьего зарезал.

Кроме этого, он обвиняется в незаконном приобретении, ношении и хранении взрывчатого вещества без предусмотренного законом разрешения.

Санкция п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Санкция ч. 2 ст. 263 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо ареста на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Право Тройное убийство
view counter

По тематике

18.10.2018 14:58

Дело о тройном убийстве на Сумщине назначено к судебному разбирательству

Уголовное производство по обвинительному акту в отношении лица, обвиняемого в тройном убийстве и незаконном приобретении, ношении, хранении взрывчатого вещества без...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.