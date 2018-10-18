Завтра в Белополье вынесут приговор тройному убийце Коллегия судей Белопольского райсуда вышла в совещательную комнату.

По делу в отношении гражданина Р., обвиняемого в тройном убийстве и незаконном приобретении, ношении, хранении взрывчатого вещества без предусмотренного законом разрешения, коллегия судей вышла в совещательную комнату для принятия судебного решения в 10:00 11 апреля.

Для информации: мужчина обвиняется в том, что 10 июня 2018 года в с. Старые Вирки, Белопольского района совершил убийство трех человек, двух из которых застрелил, а третьего зарезал.

Кроме этого, он обвиняется в незаконном приобретении, ношении и хранении взрывчатого вещества без предусмотренного законом разрешения.

Санкция п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Санкция ч. 2 ст. 263 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо ареста на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.