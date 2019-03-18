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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:422

В полицию Сумщины сдали четыре ружья и штык-нож времен войны

Полицейскую статистику результатов проведения на территории региона месячника добровольной сдачи оружия пополнили жители Глухова, Ахтырки и Краснопольского района, которые сдали правоохранителям не только незарегистрированное оружие, которое осталось после смерти родных, но и найденное в лесных массивах и на территории своих домов.

В Глуховский и Ахтырский отделы полиции обратились двое местных жителей, которые решили сдать незарегистрированное оружие. Так, 43-летний глуховчанин сдал в местный участок сразу три охотничьих ружья: одно «ИЖ-27» и два «ИЖ-58». По словам мужчины, на «ИЖ-58» случайно наткнулся в лесополосе возле одного из сел района, а остальные остались у него от покойного отца. Узнав о действии месячника добровольной сдачи оружия и ответственности, следующей за несанкционированное хранение и использование такого оружия, мужчина, не теряя времени, сдал его правоохранителям. Теперь он не будет нести ответственность за несанкционированное хранение и кроме того имеет возможность, оформить ружья на свое имя, обратившись в службу разрешительной системы полиции по месту жительства.

Еще об одной «находке» в полицию сообщил 49-летний ахтырчанин. Работая лесничим, при обходе территории лесного массива, он заметил брошенное охотничье ружье «ТОЗ-БМ» 16-го калибра, о которой и сообщил в местный участок полиции.

А вот убирая хозяйственное помещение на территории своего домовладения, 59-летний житель Краснопольского района наткнулся на штык-нож времен минувшей войны. О чем безотлагательно сообщил в полицию.

Сданное оружие правоохранители направили на экспертное исследование, после которого будет решен вопрос о его утилизации или переоформление на новых владельцев.

Работники же полиции напоминают об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. И в случае добровольной сдачи оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, граждане освобождаются от уголовной ответственности по ч.3 этой статьи Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие
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