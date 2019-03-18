В полицию Сумщины сдали четыре ружья и штык-нож времен войны Полицейскую статистику результатов проведения на территории региона месячника добровольной сдачи оружия пополнили жители Глухова, Ахтырки и Краснопольского района, которые сдали правоохранителям не только незарегистрированное оружие, которое осталось после смерти родных, но и найденное в лесных массивах и на территории своих домов.

В Глуховский и Ахтырский отделы полиции обратились двое местных жителей, которые решили сдать незарегистрированное оружие. Так, 43-летний глуховчанин сдал в местный участок сразу три охотничьих ружья: одно «ИЖ-27» и два «ИЖ-58». По словам мужчины, на «ИЖ-58» случайно наткнулся в лесополосе возле одного из сел района, а остальные остались у него от покойного отца. Узнав о действии месячника добровольной сдачи оружия и ответственности, следующей за несанкционированное хранение и использование такого оружия, мужчина, не теряя времени, сдал его правоохранителям. Теперь он не будет нести ответственность за несанкционированное хранение и кроме того имеет возможность, оформить ружья на свое имя, обратившись в службу разрешительной системы полиции по месту жительства.

Еще об одной «находке» в полицию сообщил 49-летний ахтырчанин. Работая лесничим, при обходе территории лесного массива, он заметил брошенное охотничье ружье «ТОЗ-БМ» 16-го калибра, о которой и сообщил в местный участок полиции.

А вот убирая хозяйственное помещение на территории своего домовладения, 59-летний житель Краснопольского района наткнулся на штык-нож времен минувшей войны. О чем безотлагательно сообщил в полицию.

Сданное оружие правоохранители направили на экспертное исследование, после которого будет решен вопрос о его утилизации или переоформление на новых владельцев.

Работники же полиции напоминают об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. И в случае добровольной сдачи оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, граждане освобождаются от уголовной ответственности по ч.3 этой статьи Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.