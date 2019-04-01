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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:19313

Сумчане требуют прекратить вырубку деревьев на Студяге

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Прекратить вырубку деревьев на центральном (студенческом) пляже».

«Вместо того, чтобы завести песок, поставить лавочки, раздевалки и укрытия от солнца на центральном пляже началась вырубка деревьев. Вместо здоровых могучих красавцев деревьев стоят уродливые обрубки. Вся вина этих великанов в том, что они раз в год на одну неделю выделяют пух. Эти деревья вырабатывали тонны кислорода. Это «лёгкие» нашего города. Сколько десятилетий должно пройти ,чтобы выросло такое дерево. Это наше общее достояние. По всему городу здоровые деревья безжалостно рубят и уродуют (ул. Кондратьева, аллея, ведущая к Центролиту). Остановите руку дровосека. Наши деревья просят о помощи и защите», - пишет автор петиции Котельникова Людмила Анатольевна.

Поддержать петицию можно здесь.

Общество Вырубка деревьев Петиция
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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