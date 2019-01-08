В Сумах разыграли весенний кубок «Теннисной академии»

В соревнованиях приняли участие 12 спортсменов до 12 лет.
Первое место занял Денис Тарасенко, 2 место - София Гриценко, 3 место - Елизавета Довгопол, 4 место – Екатерина Соловей.
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