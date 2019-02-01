«ПроКредит Банк» купит элеватор «Росток-Холдинга» на Сумщине Банк получил разрешение на приобретение комплекса «Шалыгинское», который принадлежит «Росток-Холдингу».

Единый имущественный комплекс «Шалыгинское» в Глухове Сумской области, который является специализированным хранилищем с мощностью элеватора 46 тыс. тонн, планирует приобрести «ПроКредит Банк».

омплекс является собственностью «Росток-Холдинга». Такое разрешение банк получил от АМКУ.

Такое решение агрохолдинга, вероятнее всего, связано с конфликтом и рейдерским захватом «Росток-Холдинга», что повлекло за собой проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам, аренды по паям и с оплатой налогов в бюджеты государственного и местного уровня, пишет Верховенство права.