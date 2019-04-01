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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:49202

Даже в Кролевце в маршрутках можно расплатиться карточкой

В маршрутке № 3 в Кролевце можно рассчитываться банковской карточкой.

Как сообщили в Кролевецком городском совете, в маршрутном такси № 3, курсирующем по направлению Гончаровка - ЦРБ - Андреевка (отдельные дни с. Грузское - с. Реутинцы) уже установлено банковский терминал «ПриватБанка» для безналичной оплаты услуг за проезд, пишет Сайт Кролевца.

«Схема пользования очень проста: заходите в транспорт, проводите картой (терминал считывает карты любых банков) через терминал и сразу получаете распечатанный чек об уплате. Сумма, соответствующая стоимости проезда (4 грн), будет автоматически списана со счета без дополнительных комиссий и без введения пин-кода. Такой метод оплаты разработан для удобства пассажиров и для сосредоточения внимания водителя на дороге, а не на подсчет и поиск сдачи наличными», - информируют в горсовете.

Пока терминал работает в тестовом режиме и запрограммирован на снятие суммы с карты в размере 4 грн. Льготный проезд для школьников в размере 2 грн пока оплатить картой невозможно, но в дальнейшем, если такая схема оплаты будет пользоваться спросом у кролевчан, то дети смогут самостоятельно рассчитываться картой «Юниор».

Напомним,: в Сумах уже третий год якобы действует программа, одним из пунктов которой является разработка «электронного билета» для оплаты проезда в городском транспорте, но увы…

Экономика Кролевец Маршрутки Терминал Электронный билет
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