В Шостке усиливают меры по предотвращению и противодействию массовым пожарам Мэр Шостки Николай Нога подписал распоряжение об усилении мер по предотвращению и противодействию массовым пожарам.

В распоряжении «Об усилении мер по предотвращению и противодействию массовым пожарам в течение пожароопасного периода» говорится, что, учитывая высокую пожароопасность лесных насаждений, с целью повышения эффективности осуществления мер по предотвращению и противодействию массовым пожарам в течение пожароопасного периода и учитывая, что только за прошедшие двое суток в городе пожаром уничтожены жилой дом, нежилое помещение площадью около 1 тыс. кв.м, возгорание в садово-огородных массивах «Мрія», «Садовник», и то, что за последнюю неделю ГПСЗ-2 Управления ГСЧС Украины в Сумской области осуществлены более 60 выездов на тушение сухой растительности:

- руководителям предприятий, учреждений и организаций города Шостка взять под личный контроль безусловное выполнение противопожарных мероприятий.

- обеспечить круглосуточное дежурство и оперативное реагирование в случае нарушения нормальных условий жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, связанных с массовыми пожарами в природных экосистемах.

- обязать Управление по вопросам ЧС и по делам защиты населения от последствий ЧК Шосткинского городского совета и рекомендовать ГПСЗ-2 Управления ГСЧС Украины в Сумской области установить постоянный контроль за выполнением противопожарных мероприятий предприятиями, учреждениями и организациями города Шостка.

- рекомендовать шосткинскому отделу полиции ГУ Национальной полиции в Сумской области организовать постоянные рейды и патрулирование с целью выявления и привлечения к административной ответственности нарушителей пожарной безопасности.