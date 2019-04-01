У кого из сумчан сегодня нет газа и воды «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях и на распределительном газопроводе высокого давления, которые выполняются сегодня и требуют отключения газо- и водоснабжения.

Соответствующие работы на распределительном газопроводе высокого давления выполняет ПАО «Сумыгаз». В связи с этим отключено газоснабжение в 27 жилых домах по следующим адресам: ул. Харьковская, 37, 3/1, 3/2; пр-т М.Лушпы, 2/1; ул. И. Сирко, 7/2, 7/3, 12/1, 12/2; ул. Заливная, 1/1, 1/2, 1/3; ул. Героев Крут, 60, 68б, 68в, 66б, 74в, 42/1; ул. Интернационалистов, 43а, 43б, 43в, 43г, 51, 51а, 51б, 51в, 35, 55б.

Без водоснабжения временно остались жители домов по ул. СКД, 48 (ООО «УК «Сумитехнобудсервис» заменяет краны горячей воды); ул. Засумская, 16б, ул. Роменская, 81 (ООО «УК «Комэнерго-Сумы» заменяет стояки холодной и горячей воды в квартирах) ул. Лермонтова, 17 (ООО «Форекс Плюс» заменяет краны холодной и горячей воды); ул. Прокофьева, 36 (КП «Сумитеплоенергоцентраль» заменяет краны холодной и горячей воды в квартире).

Водоснабжение в данных домах будет отсутствовать до завершения работ.