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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49143

В Сумах копы поймали наркомана

Мужчину с вероятно наркотической жидкостью обнаружили сумские патрульные.

Во время патрулирования улицы Металлургов, патрульные заметили мужчину, который подозрительно себя вел. Неизвестный что-то начал прятать в карманы, когда к нему подошли полицейские. Во время общения со стражами порядка гражданин заметно нервничал.

Как выяснилось, после проведения поверхностной проверки, он имел при себе два шприца, наполненные жидкостью бурого цвета, похожей на наркотическую.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Сейчас делом занимаются следователи, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Право Наркотики
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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