Сумские власти два месяца писали отписку на петицию о бездомных собаках Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Бездомные животные - Химгородок».

«Сумской областной центр внешкольного образования и работы с талантливой молодежью, который находится на улице Августовская, 14 посещает большое количество детей дошкольного и школьного возраста. Рядом находится школы № 26, № 27. Уже несколько лет, жители микрорайона не могут решить вопрос бездомных животных, которые живут рядом с этими учебно-воспитательными заведениями. Животные периодически становятся агрессивными, достаточно много случаев, когда они нападали на прохожих, в том числе несовершеннолетних детей. Ситуация осложняется тем, что в этом районе обнаружен труп лисы (еще в январе – Ред.), больной бешенством. Предупреждение о карантине распространяется в мессенджерах среди школьных групп.

Предложение: определить безопасное место пребывания бездомных животных. Обеспечить безопасность детей», - писала автор петиции Пахненко Ирина Викторовна 31 января.

Ответ на петицию просрочен почти на два месяца и дан только 9 апреля:

«Согласно решению Сумского городского совета от 26 октября 2016 года №1261-МР в нашем городе было создано коммунальное предприятие «Центр ухода за животными» СГС, а в марте 2018 года предприятие получило в постоянное пользование земельный участок по ул. Римского-Корсакова, 1 под размещение приюта для бездомных животных.

В настоящее время в этом приюте на временной основе находится до 30 голов бездомных животных. К сожалению, увеличение количества таких животных в этом приюте проблематично, поскольку возможности городского бюджета и КП «Центр ухода за животными» СГС ограничены.

Кроме того, информируем Вас, что указанное выше предприятие осуществляет периодический мониторинг ситуации с бездомными животными жилого массива «Химгородок» и изымает агрессивных животных для стерилизации и передержки в приюте».