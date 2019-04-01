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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:04136

В Сумах ждут массовых аварий, чтобы установить светофор возле школы

Получила ответ онлайн-петиция «Установить светофор на ул. Петропавловская (район шк.№2)».

«Обращаюсь ко всем родителям, дети которых ежедневно ходят страшной дороге в школу №2 по ул. Петропавловская, у завода «Горобина». Мой ребенок уже получила стресс от такого пешеходного перехода, но, слава Богу, что все обошлось только испугом. 28 февраля 2019 года произошла авария: на пешеходном перекрестке едва не сбили девочку на глазах у многих свидетелей. Мой ребенок не первый, пострадавшей на этом перекрестке.

Мое предложение - установить светофор или «лежачего полицейского» на перекрестке по ул. Петропавловская, у завода «Горобина», школы №2.

Кто, как не мы (родители) должны защищать своих детей от членовредительства или, боюсь даже подумать, от смерти. Я призываю вас не быть равнодушными к этой ситуации!», - писала автор петиции Холявка Наталья Михайловна.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что установка светофорных объектов регламентируется ДСТУ 4092-2002 «Светофоры дорожные. Общие технические требования, правила применения и требования безопасности», которые являются обязательными.

По информации управления патрульной полиции в Сумской области, нерегулируемый пешеходный переход на вышеупомянутом перекрестке не является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также условия, предусмотренные п.7.10. вышеуказанного государственного стандарта в указанном месте не выполняются. Поэтому из-за отсутствия оснований невозможно устроить светофорный объект на перекрестке ул. Петропавловская и ул. Богдана Хмельницкого.

По обустройству указанного участка устройством принудительного снижения скорости дорожно-транспортной техники типа «лежачий полицейский» сообщаем следующее. В соответствии с положениями «Генерального плана г. Сумы» ул. Петропавловская отнесена к магистральным улицам районного значения, а согласно п. 5.7. ДСТУ 4123: 2006 «Устройство принудительного снижения скорости дорожно-транспортной техники на улицах и дорогах», установки элементов принудительного снижения скорости на магистральных улицах запрещено».

Общество Петиция Светофор
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