Сумские власти, давая ответ на петиции, не читают их полностью Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Восстановление газонов и других зеленых насаждений при ремонте дворов и дорог».

«Приведение в порядок зеленых насаждений должно быть частью любого ремонта улиц, а также «евродворов». К сожалению, у местных гуру урбанистики хватает клепки только на тротуары из примитивной серой плитки. Это не является достаточным для превращения города Сумы в нечто похожее на нормальный европейский город. Городу нужны зеленые газоны, кусты и деревья. Не формальные зеленые зоны, которые фактически часто является грязью и лужами, а качественные газоны со здоровой травой.

Кроме того, что во время реконструкции улиц никто не занимается газонами, после каждого ремонта тротуара подрядные организации оставляют горы песка и мусора. Даже на сайте Сумского городского совета, где есть новость о еще нескольких метрах той же серой плитки, на фото видны остатки песка, которые никто не убрал: https://smr.gov.ua/uk/novini/miske-gospodarstvo/12372- dityachomu-parku-kazka-dodali-komfortu.html.

ФЛП Рыкун А.Ю. нет дела до оскверненного им же газона. Поражает тот факт, что такое безобразие разместили на сайте городского совета как достижение, и никто не замечает такую ужасную халтуру.

Другой «хороший» пример - остановка на улице Троицкая, вокруг которой по периметру насыпали песка на зеленую траву - красиво и «по-европейски».

Такая же ситуация почти на каждом объекте. Вместо приведения в порядок газонов и посадки травы как части ремонта, на объектах оставляют строительный мусор (щебень, куски асфальта) и песок.

Предлагается:

1. Сделать обязательным приведение в порядок газонов с завозом нормального грунта во время любого ремонта тротуаров.

2. Значительно повысить требования к качеству работ и не принимать откровенную халтуру, которая сейчас почти на всех объектах.

3. Улучшить качество проектирования пешеходных дорожек, которые должны быть удобными, и не побуждать пешеходов «срезать» и вытаптывать остатки травы на газонах», - писал автор петиции Ми Андрей Анатольевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что с целью приведения газонов в надлежащее состояние в апреле текущего года комиссией департамента инфраструктуры города СГС планируется провести обзор городских газонов и разработать меры по их восстановлению.

Также информируем Вас, что полная замена питательной почвы для восстановления газонов является проблематичной, поскольку пригодных для этого земель в городе Сумы ограниченные объемы, а приобретение ее за счет городской громады будет считаться нарушением бюджетного законодательства, так как согласно действующему законодательству земля не является товаром (а грунт? – Ред.).

Одновременно сообщаем, что по заказу департамента в пределах определенного финансирования ежегодно выполняются работы по восстановлению газонов и высадке деревьев и кустов по городу. В частности, в прошлом году выполнены работы на сумму 387,382 тыс. грн и 904,773 тыс. грн соответственно, в пределах которых высажено 1611 ед. саженцев деревьев и кустов и устроено почву для посева многолетних трав площадью 3215 кв. м. В текущем году в пределах сметных назначений работы по восстановлению газонов и высадке деревьев и кустов будут продолжены».

То есть ответ получен только на первый пункт в петиции. И ни словам о повышении требований к качеству работ, улучшения качества проектирования пешеходных дорожек,