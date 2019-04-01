Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24399

Сумские власти, давая ответ на петиции, не читают их полностью

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Восстановление газонов и других зеленых насаждений при ремонте дворов и дорог».

«Приведение в порядок зеленых насаждений должно быть частью любого ремонта улиц, а также «евродворов». К сожалению, у местных гуру урбанистики хватает клепки только на тротуары из примитивной серой плитки. Это не является достаточным для превращения города Сумы в нечто похожее на нормальный европейский город. Городу нужны зеленые газоны, кусты и деревья. Не формальные зеленые зоны, которые фактически часто является грязью и лужами, а качественные газоны со здоровой травой.

Кроме того, что во время реконструкции улиц никто не занимается газонами, после каждого ремонта тротуара подрядные организации оставляют горы песка и мусора. Даже на сайте Сумского городского совета, где есть новость о еще нескольких метрах той же серой плитки, на фото видны остатки песка, которые никто не убрал: https://smr.gov.ua/uk/novini/miske-gospodarstvo/12372- dityachomu-parku-kazka-dodali-komfortu.html.

ФЛП Рыкун А.Ю. нет дела до оскверненного им же газона. Поражает тот факт, что такое безобразие разместили на сайте городского совета как достижение, и никто не замечает такую ужасную халтуру.

Другой «хороший» пример - остановка на улице Троицкая, вокруг которой по периметру насыпали песка на зеленую траву - красиво и «по-европейски».

Такая же ситуация почти на каждом объекте. Вместо приведения в порядок газонов и посадки травы как части ремонта, на объектах оставляют строительный мусор (щебень, куски асфальта) и песок.

Предлагается:

1. Сделать обязательным приведение в порядок газонов с завозом нормального грунта во время любого ремонта тротуаров.

2. Значительно повысить требования к качеству работ и не принимать откровенную халтуру, которая сейчас почти на всех объектах.

3. Улучшить качество проектирования пешеходных дорожек, которые должны быть удобными, и не побуждать пешеходов «срезать» и вытаптывать остатки травы на газонах», - писал автор петиции Ми Андрей Анатольевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что с целью приведения газонов в надлежащее состояние в апреле текущего года комиссией департамента инфраструктуры города СГС планируется провести обзор городских газонов и разработать меры по их восстановлению.

Также информируем Вас, что полная замена питательной почвы для восстановления газонов является проблематичной, поскольку пригодных для этого земель в городе Сумы ограниченные объемы, а приобретение ее за счет городской громады будет считаться нарушением бюджетного законодательства, так как согласно действующему законодательству земля не является товаром (а грунт? – Ред.).

Одновременно сообщаем, что по заказу департамента в пределах определенного финансирования ежегодно выполняются работы по восстановлению газонов и высадке деревьев и кустов по городу. В частности, в прошлом году выполнены работы на сумму 387,382 тыс. грн и 904,773 тыс. грн соответственно, в пределах которых высажено 1611 ед. саженцев деревьев и кустов и устроено почву для посева многолетних трав площадью 3215 кв. м. В текущем году в пределах сметных назначений работы по восстановлению газонов и высадке деревьев и кустов будут продолжены».

То есть ответ получен только на первый пункт в петиции. И ни словам о повышении требований к качеству работ, улучшения качества проектирования пешеходных дорожек, 

Общество Газоны Петиция Тротуары
view counter

По тематике

Сегодня 13:19

Сумские власти обратят внимание на заросли в центре города?

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Превратить грязные заросли центральной части Сум в парки»....

У семи нянек в Сумах «Лавина» останется без остановки
Сегодня 11:48

У семи нянек в Сумах «Лавина» останется без остановки

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Оставить остановку по требованию и регулируемый пешеходный переход через пр. Лушпы возле ТРЦ "Лавина"»....

Сегодня 11:04

В Сумах ждут массовых аварий, чтобы установить светофор возле школы

Получила ответ онлайн-петиция «Установить светофор на ул. Петропавловская (район шк.№2)»....

Сегодня 10:51

Сумские власти два месяца писали отписку на петицию о бездомных собаках

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Бездомные животные - Химгородок»....

Сумчане требуют прекратить вырубку деревьев на Студяге
Сегодня 09:19

Сумчане требуют прекратить вырубку деревьев на Студяге

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Прекратить вырубку деревьев на центральном (студенческом) пляже»....

Новости

Лукьяненко снова руководит Сумским НПО
Вчера 15:12
В Сумах пикетировали мэрию родители детей-диабетиков
Вчера 10:41
На Сумщине девушку насмерть сбила жена прокурора и дочь агромагната
08.04.2019 11:58
В роменском парке вандалы сломали и сожгли памятный крест
Сегодня 13:49
Кому из сумчан сегодня ночью отключат воду
Сегодня 13:38
На Сумщине провели обыски в рамках масштабной операции против наркодилеров (видео)
Сегодня 13:27
Сумские власти обратят внимание на заросли в центре города?
Сегодня 13:19
Под Сумами нашли три устаревших боеприпаса
Сегодня 13:16
В Сумах заработало Сумское НПО
Сегодня 13:09
В Сумах троллейбус повредил светофор
Сегодня 12:52
Патрульные задержали сумчанина, разыскиваемого полицией Киева
Сегодня 12:48
В Конотопе осужденный вернулся в исправительный центр из больницы с наркотиками
Сегодня 12:46
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.