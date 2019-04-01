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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19140

Сумские власти обратят внимание на заросли в центре города?

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Превратить грязные заросли центральной части Сум в парки».

«В Сумах много заброшенных территорий, которые очень быстро, просто и почти бесплатно можно превратить в нормальные парки. Например, непонятный лес есть вдоль озера Чеха со стороны улицы Ивана Сирко и возле ТРЦ «Лавина», почти тоже самое от «Харьковского» моста до улицы Заливная и в другую сторону до легкоатлетического манежа. Эти непролазные заросли, как магнит, привлекают тех, кто превращает эти территории в помойку и туалет.

Решить проблему очень просто - нужно срезать лишние кусты и ненужные молодые деревья, подстричь траву и сорняки, как это было в других местах сделано в центральном парке. Это превратит места, где удобно пить настойку боярышника и справлять естественные потребности, в места, где приятно гулять влюбленным парам и семьям с детьми. В масштабах городского бюджета это не будет дорого, а эффект для комфорта горожан будет значительным», - писал автор петиции Ми Андрей Анатольевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция о создании новых парков и скверов в районе оз. Чеха и прибрежно-защитной полосы р. Псел рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что с целью приведения указанных в Вашей петиции территорий в надлежащее состояние, в апреле текущего года комиссией департамента инфраструктуры города СГС запланировано провести их осмотр, определить объемы и стоимость работ по созданию в этих местах экологически чистых зон отдыха.

Если Вы хотите принять участие в этих обследованиях, то Вы можете обратиться в кабинет №299 департамента инфраструктуры города СГС по ул. Горького, 21 (тел. 700-597; 066-892-21-05)».

Общество Заросли Петиция Прибрежные зоны
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