У семи нянек в Сумах «Лавина» останется без остановки Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Оставить остановку по требованию и регулируемый пешеходный переход через пр. Лушпы возле ТРЦ "Лавина"».

«От имени жителей 8, 9 мкрн и мкрн Эспланада, просим рассмотреть оставить регулируемый пешеходный переход через пр. Лушпы и остановку по требованию возле ТРЦ "Лавина". В настоящее время этот район очень активно разрастается, и этот переход и остановка очень востребованы. За последнее время в мкрн Эспланада было введено в эксплуатацию 8 новых домов, а в последующие пару лет ожидается еще 3-4 дома, а это тысячи новых жителей, преимущественно молодых семей с детьми. Этот переход и остановка удобный логистический узел в этом районе: направление в зону отдыха у озера Чеха, путь к торговому центру и пр. Мы движемся в направлении Европы, так давайте начнем управлять по-европейски. Дорожки, переходы и остановки нужно делать там, где удобно людям, а не власти. В случае, если уберут переход, люди все равно продолжат переходить в этом месте, а это приведет к увеличению ДТП в этом районе. Очень просим услышать людей!» - писала автор петиции: Сидора Алена Игоревна.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктура города Сумского городского совета.

Сообщаем, что в связи с введением обычного режима движения пассажирского транспорта, решением исполнительного комитета от 21.06.2016 № 335 (с изменениями), отменено решение о промежуточных остановках по требованию. Для обеспечения необходимого уровня безопасности перевозок пассажиров расположения мест остановок по городу должно соответствовать требованиям Постановления Кабинета Министров Украины от 26.09.2007 г. № 1184. Согласно п. 23 вышеуказанного Постановления, места остановки автобуса, осуществляющего перевозку в обычном режиме на городском маршруте, устанавливаются организатором перевозок с учетом требований Правил дорожного движения. Названия и перечень остановок по городу утвержден решением исполнительного комитета от 14.08.2018 № 460 (с изменениями), а расположение остановок согласовано с соответствующим подразделением полиции в соответствии с требованиями безопасности перевозок.

По сохранению регулируемого пешеходного перехода через проезжую часть пр. Михаила Лушпы возле ТРЦ «Лавина» информируем, что в настоящее время соответствующими уполномоченными органами проводится расчет интенсивности движения транспортных средств и пешеходов, а также осуществляется анализ аварийности на указанном в Вашей петиции участке. После выполнения этих мероприятий, с целью подготовки соответствующего проекта решения, в исполнительный комитет Сумского городского совета будут даны рекомендации о необходимости размещения возле ТРЦ «Лавина» светофорного объекта».

Напомним: буквально на прошлой неделе состоялось очередное заседание комиссии по вопросам работы городского пассажирского транспорта, где было решено, что в ближайшее время нужно доработать вопрос введения дополнительной остановки возле ТЦ «Лавина» в направлении ул. Героев Крут.

Напомним: остановку напротив «Лавины» резко ликвидировали после трагического случая три года назад, когда под колесами троллейбуса погибла 16-летняя студентка.