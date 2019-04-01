Ремонтировать ли историческое здание 4-ой школы будет решать сумской исполком

«Прошу отремонтировать полностью школу № 4 в Сумах. Оставить ее как школу для наших детей, потомков. В случае если государство не даст средств, начать поиск спонсоров для ремонта важной для Сум школы.
Сколько я в Сумах себя помню, столько ее ремонтируют. А не так давно были новости о нехватке школ в Сумах. Так давайте что-то решать. Эта школа в Сумах как памятник уже», - писал автор петиции Кириченко Ярослав Сергеевич.
Ответ на электронную петицию:
«Электронная петиция «Ремонт школы № 4» в рамках полномочий управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета проработана.
Сообщаем, что управлением подготовлен соответствующий проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции по капитальному ремонту школы № 4 имени Героя Украины Александра Анищенко».
Данный проект решения исполнительного комитета после прохождения процедуры визирования будет вынесен на рассмотрение заседания исполнительного комитета Сумского городского совета в установленном законодательством порядке».
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Превратить грязные заросли центральной части Сум в парки»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Оставить остановку по требованию и регулируемый пешеходный переход через пр. Лушпы возле ТРЦ "Лавина"»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Восстановление газонов и других зеленых насаждений при ремонте дворов и дорог»....
Получила ответ онлайн-петиция «Установить светофор на ул. Петропавловская (район шк.№2)»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Бездомные животные - Химгородок»....