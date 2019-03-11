Юных сумчан приглашают в «Теннисную академию»

Коммунальное предприятие «Муниципальный спортивный клуб «Теннисная Академия» Сумского городского совета» объявляет набор юношей и девушек в возрасте от 6 до 8 лет.
Отбор будет проводиться на кортах академии в парке им. Кожедуба. Начало в 14.00.
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