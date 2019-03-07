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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумські школярі відзначились на міжнародному конкурсі

Учні низки сумських шкіл показали чудові результати на Міжнародному мовно-літературному конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Юні майстри слова вибороли одне І місце,п’ять ІІ місць, одне ІІІ місце.

Диплом І ступеня отримала Дар’я ЖИРОНКІНА – учениця 5 класу школи № 27 (вчитель – Юлія ЗАХАРЧЕНКО).

Дипломи ІІ ступеня вибороли Олена ІСАЄВА – учениця 10 класу школи № 25 (вчитель – Ольга ВЛАСЕНКО); Ірина Наталуха – учениця 9 класу гімназія № 1 (вчитель – Алла БАЄВА); Катерина СЕРГІЄНКО – учениця 8 класу школи № 21 (вчитель – Наталія ОХРІМЕНКО); Роман ЧЕРНЕЦЬКИЙ – учень 7 класу школи № 29 (вчитель – Надія ШАПОВАЛ); Анастасія ПАХОТІНА – учениця 5 класу школи № 25 (вчитель – Валентина ГАВРИЛКО).

Дипломом ІІІ ступеня нагороджена Дарія ТИЩЕНКО – учениця 11 класу школи № 10 (вчитель – Наталія РОГОВА), пише сайт мерії.

Общество Литературный конкурс Тарас Шевченко Школьники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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