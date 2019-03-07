Сумські школярі відзначились на міжнародному конкурсі Учні низки сумських шкіл показали чудові результати на Міжнародному мовно-літературному конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Юні майстри слова вибороли одне І місце,п’ять ІІ місць, одне ІІІ місце. Диплом І ступеня отримала Дар’я ЖИРОНКІНА – учениця 5 класу школи № 27 (вчитель – Юлія ЗАХАРЧЕНКО). Дипломи ІІ ступеня вибороли Олена ІСАЄВА – учениця 10 класу школи № 25 (вчитель – Ольга ВЛАСЕНКО); Ірина Наталуха – учениця 9 класу гімназія № 1 (вчитель – Алла БАЄВА); Катерина СЕРГІЄНКО – учениця 8 класу школи № 21 (вчитель – Наталія ОХРІМЕНКО); Роман ЧЕРНЕЦЬКИЙ – учень 7 класу школи № 29 (вчитель – Надія ШАПОВАЛ); Анастасія ПАХОТІНА – учениця 5 класу школи № 25 (вчитель – Валентина ГАВРИЛКО). Дипломом ІІІ ступеня нагороджена Дарія ТИЩЕНКО – учениця 11 класу школи № 10 (вчитель – Наталія РОГОВА), пише сайт мерії.