В Конотопе осужденный вернулся в исправительный центр из больницы с наркотиками

10 апреля в комнате для проведения обыска на КПП по пропуску людей сотрудниками оперативной группы учреждения и сотрудниками полиции был проведен полный личный обыск осужденного Н., который вернулся из Конотопской ЦРБ, где подписывал декларацию с врачом-терапевтом. В ходе проведения обыска за поясом брюк осужденного было обнаружено и изъято запечатанный медицинский инъекционный шприц емкостью 5 мл и бумажный сверток, обмотанный скотчем, в котором находилось вещество зеленого цвета растительного происхождения, внешне похожее на наркотическое средство.
По факту изъятия вещества составлены соответствующие материалы и сообщено в Конотопский ОП ГУНП в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.
Во время масштабной спецоперации правоохранители задержали 32 участников наркогруппировки....
9 апреля в Конотопе под председательством первого заместителя городского головы Тараса Омельченко состоялось заседание городской комиссии по контролю за соблюдением...
Пес Рэй был задействован для поиска грабителя. Неожиданно он повел полицейских к заброшенному зданию. Там прятался человек, в карманах которого...
Сообщено о подозрении директору частного предприятия, который присвоил 880 тыс. грн при ремонте дорог....
Согласно действующему законодательству, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток превышает +8 градусов....