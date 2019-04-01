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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:46187

В Конотопе осужденный вернулся в исправительный центр из больницы с наркотиками

В Конотопском исправительном центре № 130 предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

10 апреля в комнате для проведения обыска на КПП по пропуску людей сотрудниками оперативной группы учреждения и сотрудниками полиции был проведен полный личный обыск осужденного Н., который вернулся из Конотопской ЦРБ, где подписывал декларацию с врачом-терапевтом. В ходе проведения обыска за поясом брюк осужденного было обнаружено и изъято запечатанный медицинский инъекционный шприц емкостью 5 мл и бумажный сверток, обмотанный скотчем, в котором находилось вещество зеленого цвета растительного происхождения, внешне похожее на наркотическое средство.

По факту изъятия вещества составлены соответствующие материалы и сообщено в Конотопский ОП ГУНП в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Право Исправительный центр № 130 Конотоп Наркотики
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