В Конотопе осужденный вернулся в исправительный центр из больницы с наркотиками В Конотопском исправительном центре № 130 предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

10 апреля в комнате для проведения обыска на КПП по пропуску людей сотрудниками оперативной группы учреждения и сотрудниками полиции был проведен полный личный обыск осужденного Н., который вернулся из Конотопской ЦРБ, где подписывал декларацию с врачом-терапевтом. В ходе проведения обыска за поясом брюк осужденного было обнаружено и изъято запечатанный медицинский инъекционный шприц емкостью 5 мл и бумажный сверток, обмотанный скотчем, в котором находилось вещество зеленого цвета растительного происхождения, внешне похожее на наркотическое средство.

По факту изъятия вещества составлены соответствующие материалы и сообщено в Конотопский ОП ГУНП в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.