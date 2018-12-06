Патрульные задержали сумчанина, разыскиваемого полицией Киева

Во время общения один из них заметно нервничал и поскорее хотел уйти. Причиной такой спешки были несрочные дела, а пребывание человека в розыске. Как дальше установили патрульные, с начала 2019 года, 32-летний сумчанин разыскивается полицией города Киева за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК и ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК.
Инспекторы доставили мужчину в Сумской отдел полиции, где передали следователям, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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