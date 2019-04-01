В Сумах троллейбус повредил светофор Троллейбус №284, следовавший по маршруту №10а, снят с линии, сообщает КП «Электроавтотранс».

Во время движения троллейбуса (с Покровской площади в направлении ул. Харьковская) произошло колебания контактной сети, в результате чего один из токоприемников оторвался от троллеи и повредил светофор. На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые оградили место ДТП и составили схему.