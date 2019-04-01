В Сумах троллейбус повредил светофор

Во время движения троллейбуса (с Покровской площади в направлении ул. Харьковская) произошло колебания контактной сети, в результате чего один из токоприемников оторвался от троллеи и повредил светофор. На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые оградили место ДТП и составили схему.
Получила ответ онлайн-петиция «Установить светофор на ул. Петропавловская (район шк.№2)»....
Сегодня, 10 апреля, около 16:15 на остановке «ул. Алексея Береста» произошло ДТП.... 1
Сегодня, 10 апреля, около 8 часов, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Ивана Харитоненко....
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Речь идет о ДТП, которое произошло 30 марта на автодороге Полтава-Сумы на выезде из города Тростянец....