В Сумах заработало Сумское НПО В Сумах возобновляет работу Сумское машиностроительное научно-производственное объединение.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко встретился с руководством предприятия, в частности с Владимиром Лукьяненко, который вернулся на завод, и обсудил вопросы дальнейшего развития ПАО Сумское НПО. Об этом он рассказал в эфире телеканала ATV.

Чиновник сообщил о результатах встречи с Владимиром Лукьяненко, который сейчас исполняет обязанности генерального директора предприятия ПАО «Сумское НПО».

Он рассказал о возобновлении работы на этом предприятии: «Сегодня возобновлена работа одного цеха кузницы и уже занимаются восстановлением второго цеха кузницы, - говорил Николай Клочко. - Неоценимо то, что руководство видит перспективу развития предприятия. Сейчас - это сотрудничество с Туркменистаном и Узбекистаном, что дает возможность получать и выполнять новые заказы».

Глава облгосадминистрации положительно говорил о возвращении на предприятие Владимира Лукьяненко.

«Именно к этому руководителю есть высокий кредит доверия у людей, об этом свидетельствует возвращение специалистов на предприятие», - отметил Николай Клочко и указал на реально возможные пути финансирования новых проектов.

«Сейчас остаются технические моменты, которые мы вместе с руководством СНПО будем регулировать, чтобы не оставалось без внимания и вопрос тарифов для Котельной северного промузла. Осенью мы без проблем должны войти в отопительный сезон», - рассказал глава облгосадминистрации и отметил, что восстановление Сумского машиностроительного научно-производственного объединения - это ни что иное, как восстановление города Сумы.