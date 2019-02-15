В Сумах заработало Сумское НПО

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко встретился с руководством предприятия, в частности с Владимиром Лукьяненко, который вернулся на завод, и обсудил вопросы дальнейшего развития ПАО Сумское НПО. Об этом он рассказал в эфире телеканала ATV.
Чиновник сообщил о результатах встречи с Владимиром Лукьяненко, который сейчас исполняет обязанности генерального директора предприятия ПАО «Сумское НПО».
Он рассказал о возобновлении работы на этом предприятии: «Сегодня возобновлена работа одного цеха кузницы и уже занимаются восстановлением второго цеха кузницы, - говорил Николай Клочко. - Неоценимо то, что руководство видит перспективу развития предприятия. Сейчас - это сотрудничество с Туркменистаном и Узбекистаном, что дает возможность получать и выполнять новые заказы».
Глава облгосадминистрации положительно говорил о возвращении на предприятие Владимира Лукьяненко.
«Именно к этому руководителю есть высокий кредит доверия у людей, об этом свидетельствует возвращение специалистов на предприятие», - отметил Николай Клочко и указал на реально возможные пути финансирования новых проектов.
«Сейчас остаются технические моменты, которые мы вместе с руководством СНПО будем регулировать, чтобы не оставалось без внимания и вопрос тарифов для Котельной северного промузла. Осенью мы без проблем должны войти в отопительный сезон», - рассказал глава облгосадминистрации и отметил, что восстановление Сумского машиностроительного научно-производственного объединения - это ни что иное, как восстановление города Сумы.
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