Под Сумами нашли три устаревших боеприпаса

Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это минометная мина калибра 82 мм. На нее наткнулся местный житель во время прогулки в лесу на расстоянии 1 км от жилых домов.
А уже в 11:35 на линию экстренного вызова «101» поступила информация об обнаружении 76-мм. артснаряда на приусадебном участке. Боеприпас находился на расстоянии 40 м от жилых домов с. Нижняя Сыроватка Сумского района.
В обоих случаях на местах обнаружения боеприпасов времен прошлых войн выставлена охрана, предоставлены заявки на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).
Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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