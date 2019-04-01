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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:27211

На Сумщине провели обыски в рамках масштабной операции против наркодилеров (видео)

Во время масштабной спецоперации правоохранители задержали 32 участников наркогруппировки.

Преступная организация занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины. По предварительным подсчетам ежемесячный оборот уголовного товара составлял 10 млн гривен.

Проведено почти 170 обысков в столице, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Изъято более 1,8 тонны прекурсоров, почти тысячу таблеток экстази, 57 килограммов марихуаны, 41 килограмм амфетамина. Кроме того, изъято 3,2 килограмма метадона, почти 100 граммов кокаина и кусты конопли, сообщает Нацполиция Украины.

Право Наркотики
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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