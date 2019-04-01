На Сумщине провели обыски в рамках масштабной операции против наркодилеров (видео)

Преступная организация занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины. По предварительным подсчетам ежемесячный оборот уголовного товара составлял 10 млн гривен.
Проведено почти 170 обысков в столице, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
Изъято более 1,8 тонны прекурсоров, почти тысячу таблеток экстази, 57 килограммов марихуаны, 41 килограмм амфетамина. Кроме того, изъято 3,2 килограмма метадона, почти 100 граммов кокаина и кусты конопли, сообщает Нацполиция Украины.
В Конотопском исправительном центре № 130 предотвращена попытка доставки запрещенных предметов....
Пес Рэй был задействован для поиска грабителя. Неожиданно он повел полицейских к заброшенному зданию. Там прятался человек, в карманах которого...
В Роменской исправительной колонии № 56 пресечена попытка доставки запрещенных предметов....
В Сумском СИЗО пресечена попытка доставки запрещенных предметов....
На семейной ссоре патрульные обнаружили вещество, похожее на наркотическое, и устройство для ее употребления....