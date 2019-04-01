Кому из сумчан сегодня ночью отключат воду

Сегодня, 11 апреля, с 23:00 будет приостановлена работа Пришибской насосной станции. Остановка обусловлена необходимостью выполнить аварийно-ремонтные работы по замене задвижки диаметром 50 мм по ул. Родниковая, 31.
В ночное время без водоснабжения останутся дома микрорайонов Химгородок и Басы, ул. Мира, ул. Сергея Табалы, ул. Харьковская, ул. СКД, ул. Прокофьева и прилегающих к ним улиц.
После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».
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