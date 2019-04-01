Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:38117

Кому из сумчан сегодня ночью отключат воду

Ночью работа Пришибского водозабора будет приостановлена.

Сегодня, 11 апреля, с 23:00 будет приостановлена работа Пришибской насосной станции. Остановка обусловлена необходимостью выполнить аварийно-ремонтные работы по замене задвижки диаметром 50 мм по ул. Родниковая, 31.

В ночное время без водоснабжения останутся дома микрорайонов Химгородок и Басы, ул. Мира, ул. Сергея Табалы, ул. Харьковская, ул. СКД, ул. Прокофьева и прилегающих к ним улиц.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».

Общество Отключение воды
view counter

По тематике

Сегодня 10:06

У кого из сумчан сегодня нет газа и воды

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях...

09.04.2019 09:46

У кого в Сумах сегодня не будет воды

Горотдел «Служба 15-80» сообщает жителям Сум о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня, 9 апреля,...

04.04.2019 11:48

У кого из сумчан сегодня сухие краны

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать...

03.04.2019 10:36

Ночью в Ахтырке отключат воду

В связи с ремонтом на ул. Сумской в Ахтырке отключат воду....

02.04.2019 17:11

В Курском микрорайоне отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключение воды 2 апреля....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.