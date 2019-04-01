Кому из сумчан сегодня ночью отключат воду Ночью работа Пришибского водозабора будет приостановлена.

Сегодня, 11 апреля, с 23:00 будет приостановлена работа Пришибской насосной станции. Остановка обусловлена необходимостью выполнить аварийно-ремонтные работы по замене задвижки диаметром 50 мм по ул. Родниковая, 31.

В ночное время без водоснабжения останутся дома микрорайонов Химгородок и Басы, ул. Мира, ул. Сергея Табалы, ул. Харьковская, ул. СКД, ул. Прокофьева и прилегающих к ним улиц.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».