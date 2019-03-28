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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине играли в волейбол дети-инвалиды

На Сумщине состоялись соревнования по волейболу XIII областной Олимпиады «Сияние надежд» для детей с особыми потребностями проходивших.

В соревнованиях, которые прошли  на базе Лебединского педагогического училища, приняли участие пять команд специальных школ-интернатов Сумской области.

По итогам соревнований пятое место заняла команда Ульяновской специальной общеобразовательной школы-интерната, четвертое место у команды Лебединской специальной общеобразовательной школы-интерната, третье место завоевала команда Штеповского учебно-реабилитационного центра, второе место завоевала команда Косовщинской специальной общеобразовательной школы-интерната, а победу праздновала команда Конотопской специальной общеобразовательной школы-интерната.

Команды-призеры награждены грамотами и медалями, а команда-победительница – кубком, сообщает Сумское областное отделение Комитета по физическому воспитанию и спорту.

Спорт Волейбол Дети-инвалиды
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