На Сумщине играли в волейбол дети-инвалиды

В соревнованиях, которые прошли на базе Лебединского педагогического училища, приняли участие пять команд специальных школ-интернатов Сумской области.
По итогам соревнований пятое место заняла команда Ульяновской специальной общеобразовательной школы-интерната, четвертое место у команды Лебединской специальной общеобразовательной школы-интерната, третье место завоевала команда Штеповского учебно-реабилитационного центра, второе место завоевала команда Косовщинской специальной общеобразовательной школы-интерната, а победу праздновала команда Конотопской специальной общеобразовательной школы-интерната.
Команды-призеры награждены грамотами и медалями, а команда-победительница – кубком, сообщает Сумское областное отделение Комитета по физическому воспитанию и спорту.
Сегодня, 5 апреля, в Лубнах прошла ответная игра между местным «Фаворитом» и сумским «ШВСМ-СумДУ»....
Волейболисты Сумщины - бронзовые призеры Спартакиады Украины среди учащихся учреждений профессионального образования....
ВК «Полтавчанка», за который выступает сумчанка Анна Затылкина, стал третьим в высшей лиге чемпионата Украины по волейболу....
Сегодня, 30 марта, в Сумах прошла игра между «ШВСМ-СумДУ» и лубенским «Фаворитом»....
В субботу, 30 марта, в Сумах пройдет игра Суперлиги чемпионата Украины по волейболу....