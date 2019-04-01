В роменском парке вандалы сломали и сожгли памятный крест

Об этом сообщается на странице Роменского горсовета в Фейсбуке.
«Невозможно описать, чем руководствовались эти люди, подвигло на такие действия», - говорится в сообщении.
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