В роменском парке вандалы сломали и сожгли памятный крест Сегодня, 11 апреля, администратором парка культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко установлено, что неизвестными лицами совершено вандальскими действия по отношению к памятному кресту.

Об этом сообщается на странице Роменского горсовета в Фейсбуке. «Невозможно описать, чем руководствовались эти люди, подвигло на такие действия», - говорится в сообщении.