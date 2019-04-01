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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49259

В роменском парке вандалы сломали и сожгли памятный крест

Сегодня, 11 апреля, администратором парка культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко установлено, что неизвестными лицами совершено вандальскими действия по отношению к памятному кресту.

Об этом сообщается на странице Роменского горсовета в Фейсбуке.

«Невозможно описать, чем руководствовались эти люди, подвигло на такие действия», - говорится в сообщении.

Право Вандализм Памятный крест Ромны
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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