«Сумы» лишили статуса профессионального клуба

Те же источники сообщают, что три футболиста - Егор Луговой, Тарас Дурай и Сергей Гаращенков - получили пожизненную дисквалификацию. На некоторых других игроков наложены меньшие наказания.
Вопрос по поводу дисквалификации «Сум» начали рассматривать еще перед началом весенней части сезона в Первой лиге (в начале марта). Однако по разным причинам оглашение вердикта оттягивалось, пишет ua-football.com.
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