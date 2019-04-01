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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09307

«Сумы» лишили статуса профессионального клуба

Похоже, эпопея с будущим ПФК «Сумы» завершена. По информации FootballHub, контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ лишил клуб профессионального статуса.

Те же источники сообщают, что три футболиста - Егор Луговой, Тарас Дурай и Сергей Гаращенков - получили пожизненную дисквалификацию. На некоторых других игроков наложены меньшие наказания.

Вопрос по поводу дисквалификации «Сум» начали рассматривать еще перед началом весенней части сезона в Первой лиге (в начале марта). Однако по разным причинам оглашение вердикта оттягивалось, пишет ua-football.com.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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