«Сумы» лишили статуса профессионального клуба Похоже, эпопея с будущим ПФК «Сумы» завершена. По информации FootballHub, контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ лишил клуб профессионального статуса.

Те же источники сообщают, что три футболиста - Егор Луговой, Тарас Дурай и Сергей Гаращенков - получили пожизненную дисквалификацию. На некоторых других игроков наложены меньшие наказания.

Вопрос по поводу дисквалификации «Сум» начали рассматривать еще перед началом весенней части сезона в Первой лиге (в начале марта). Однако по разным причинам оглашение вердикта оттягивалось, пишет ua-football.com.