На Сумщине за тройное убийство дали 15 лет К 15 годам лишения свободы осужден мужчина, совершивший тройное убийство.

Сегодня, 11 апреля, Белопольским районным судом провозглашен приговор по делу в отношении жителя района, обвиняемого в тройном убийстве.

Коллегия судей квалифицировала его действия по п.1 ч. 2 ст. 115 УК Украины, поскольку он совершил убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, квалифицирующим признаком которого является умышленное убийство двух и более лиц.

Назначая наказание, коллегия судей учла степень тяжести совершенного им преступления, его личность и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Обстоятельством, смягчающим наказание Г., коллегия судей определила совершение преступления впервые.

Обстоятельством, отягчающим наказание Г., коллегия судей определила совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Коллегия судей приняла признать Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Кроме этого, коллегия судей приняла Р. признать невиновным в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 263 УК Украины и оправдать его в связи с неустановлением достаточных доказательств для доведения его виновности и исчерпанием возможностей их получения.

Мера пресечения Р. до вступления приговора в законную силу оставлена содержания под стражей.

Срок отбывания наказания считать с 11 июня 2018 года.

Напомним, событие произошло в июне 2018 года. Как выяснилось во время первоочередных следственных действий, около полуночи в частном доме 71-летнего местного жителя возник семейный конфликт. С одной стороны отец со своим 37-летним сыном и 46-летний сын - с другой, которые уже некоторое время не находили общего языка, поэтому дело нередко доходило до драки. Чтобы уехать из родительского дома в полночь старший сын позвал трех своих друзей с машиной. Но появление посторонних только ухудшило ситуацию.

Ссора набрала еще больших оборотов. Пожилой мужчина, чтобы оставить последнее слово за собой, вернулся в комнату, взял охотничью двустволку, вышел во двор и выстрелил из обоих стволов в сторону гостей. В результате один из них получил смертельное ранение в голову, другой - в грудную клетку. Третий из визитеров с места происшествия скрылся и вызвал по телефону полицию. Со смертельным ножевым ранением в грудь на месте ссоры остался и старший сын хозяина дома.