На Сумщине за тройное убийство дали 15 лет

Сегодня, 11 апреля, Белопольским районным судом провозглашен приговор по делу в отношении жителя района, обвиняемого в тройном убийстве.
Коллегия судей квалифицировала его действия по п.1 ч. 2 ст. 115 УК Украины, поскольку он совершил убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, квалифицирующим признаком которого является умышленное убийство двух и более лиц.
Назначая наказание, коллегия судей учла степень тяжести совершенного им преступления, его личность и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Обстоятельством, смягчающим наказание Г., коллегия судей определила совершение преступления впервые.
Обстоятельством, отягчающим наказание Г., коллегия судей определила совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Коллегия судей приняла признать Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Кроме этого, коллегия судей приняла Р. признать невиновным в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 263 УК Украины и оправдать его в связи с неустановлением достаточных доказательств для доведения его виновности и исчерпанием возможностей их получения.
Мера пресечения Р. до вступления приговора в законную силу оставлена содержания под стражей.
Срок отбывания наказания считать с 11 июня 2018 года.
Напомним, событие произошло в июне 2018 года. Как выяснилось во время первоочередных следственных действий, около полуночи в частном доме 71-летнего местного жителя возник семейный конфликт. С одной стороны отец со своим 37-летним сыном и 46-летний сын - с другой, которые уже некоторое время не находили общего языка, поэтому дело нередко доходило до драки. Чтобы уехать из родительского дома в полночь старший сын позвал трех своих друзей с машиной. Но появление посторонних только ухудшило ситуацию.
Ссора набрала еще больших оборотов. Пожилой мужчина, чтобы оставить последнее слово за собой, вернулся в комнату, взял охотничью двустволку, вышел во двор и выстрелил из обоих стволов в сторону гостей. В результате один из них получил смертельное ранение в голову, другой - в грудную клетку. Третий из визитеров с места происшествия скрылся и вызвал по телефону полицию. Со смертельным ножевым ранением в грудь на месте ссоры остался и старший сын хозяина дома.
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