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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:29306

В Сумах в результате ДТП травмирован один из водителей (видео)

10 апреля, около 5 часов утра, на улице Герасима Кондратьева произошло ДТП.

Предварительно, 67-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, при изменении направления движения не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил столкновение с автомобилем Subaru Impreza, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП 28-летнего водителя Subaru Impreza доставили в больницу с повреждением связочного аппарата шейного отдела позвоночника. У другого участника происшествия стражи порядка обнаружили признаки алкогольного опьянения, поэтому его доставили в медицинское учреждение, где он сдал образцы биоматериалов, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Право Дтп ДТП с пострадавшими
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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