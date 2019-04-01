В Сумах в результате ДТП травмирован один из водителей (видео) 10 апреля, около 5 часов утра, на улице Герасима Кондратьева произошло ДТП.

Предварительно, 67-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, при изменении направления движения не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил столкновение с автомобилем Subaru Impreza, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП 28-летнего водителя Subaru Impreza доставили в больницу с повреждением связочного аппарата шейного отдела позвоночника. У другого участника происшествия стражи порядка обнаружили признаки алкогольного опьянения, поэтому его доставили в медицинское учреждение, где он сдал образцы биоматериалов, сообщает патрульная полиция Сумщины.