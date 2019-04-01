В Сумах в результате ДТП травмирован один из водителей (видео)

Предварительно, 67-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, при изменении направления движения не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил столкновение с автомобилем Subaru Impreza, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП 28-летнего водителя Subaru Impreza доставили в больницу с повреждением связочного аппарата шейного отдела позвоночника. У другого участника происшествия стражи порядка обнаружили признаки алкогольного опьянения, поэтому его доставили в медицинское учреждение, где он сдал образцы биоматериалов, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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