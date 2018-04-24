Сумчан не пустят в поезда с ручной кладью свыше 50 кг

Соответствующий приказ от 1 февраля 2019 года № 74 был зарегистрирован в Минюсте и вступил в силу 9 апреля.

Приказ был принят с целью приведения Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом в соответствие с Законом "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", а также повышения уровня сервисного обслуживания граждан путем расширения и совершенствования услуг по перевозке железнодорожным транспортом.

Определено, что пригородный билет - проездной документ, удостоверяющий заключение договора между перевозчиком и пассажиром на проезд или перевозку ручной поклажи, живых животных, растений в пригородном сообщении на определенный промежуток времени. Пригородные билеты бывают полными - для проезда взрослого пассажира за полную стоимость и льготными - для проезда отдельных категорий пассажиров, имеющих право на льготы и скидки, установленные законодательством (безоплатные, детские, студенческие и т. п.), в соответствии с утвержденными тарифами.

Лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью, могут пользоваться льготой только при сопровождении лиц с инвалидностью. Разрешается оформление льготного проездного документа только для сопровождающего, если возраст ребенка с инвалидностью меньше 6 лет и ребенок направляется с сопровождающим без занятия отдельного места.

Определено, что пассажир имеет право перевозить ручную кладьво всех категориях вагонов и поездов общим весом до 50 кг. Ручная кладь до 36 кг включительно перевозится бесплатно, превышение до 14 кг оплачивается по тарифу перевозки багажа.Ручная кладь, общий вес которой превышает 50 кг, к перевозке в пассажирских вагонах не допускается.

В частности, приказом:

- совершенствуются нормы и положения об обслуживании пассажиров в сфере железнодорожных перевозок;

- упорядочиваются вопросы проезда пассажиров с пересадкой в согласованных поездах, порядок оформления проезда со скидкой в поездах категории "Інтерсіті+" (при проезде в поезде категории "Інтерсіті+" (ИС+) проверка проездных и перевозочных документов, документов, удостоверяющих личность, и документов, дающих право на льготы, может осуществляться после посадки пассажиров в поезд. В поездах категорий "Інтерсіті" и "Інтерсіті+" перевозку велосипедов не разрешат при отсутствии технических условий (мест) для их расположения в вагоне);

- устанавливается порядок использования мест в вагонах с купе закрытого типа, оборудованных трансформируемой мебелью;

- регулируются вопросы относительно порядка оформления льготных и приобретенных за полную стоимость проездных документов для лиц, сопровождающих лиц с инвалидностью I группы, и детей с инвалидностью во внутреннем и пригородном сообщениях;

- упорядочиваются вопросы о проверке проездных (электронных) документов и документов, удостоверяющих личность, а также документов, дающих право на льготный проезд, во время посадки и следования пассажиров в поездах;

- уточняется порядок переоформления проездных документов детских, групповых и оформленных по безналичному расчету и оплаченных платежными картами, оформленных через электронные каналы связи;

- регулируется плата за услуги (комиссионный сбор);

- приводится в соответствие с законодательством порядок транспортного обслуживания льготных категорий граждан;

- регулируется вопрос порядка расположения и перевозки в пассажирских поездах ручной поклажи, велосипедов, мелких комнатных животных, собак, комнатных декоративных птиц;

- приводятся в соответствие с законодательством положения в части усиления контроля перевозок и обслуживания пассажиров в поездах, на вокзалах и в других местах обслуживания, условий перевозки;

- упорядочиваются положения об условиях возврата неиспользованных проездных документов, устанавливается порядок расчета в случае возврата платежей в случае прерывания поездки пассажиром по вине перевозчика;

- прописываются условия и порядок оформления проезда пассажиров и перевозки ручной поклажи в поездах пригородного сообщения;

- определяются критерии уровня сервисного обслуживания в пассажирских поездах.