На Сумщине предприниматель украл почти половину средств на ремонт крыш На Сумщине сообщено о подозрении предпринимателю, который присвоил почти половину средств при ремонте кровель.

Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении физическому лицу-предпринимателю, который присвоил более 200 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на ремонт кровель многоквартирных домов.

В ходе следствия, проведенного следователями Сумского отдела полиции, установлено, что Белопольским городским советом и указанным ФЛП в 2017 году заключен договор подряда на выполнение капитального ремонта двух кровель многоквартирных домов в г. Белополье. В дальнейшем на основании составленных актов о перечне и объем выполненных работ на счет ФЛП из бюджета перечислено около 470 тыс. грн.

«Однако согласно выводам судебных строительно-технических экспертиз, указанные в официальной документации строительные работы не соответствуют объемам фактически выполненных работ по договору. Поэтому ФЛП составлены заведомо неправдивые официальные документы, в которых завышены выполнены работы на 209 тыс. грн», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Александр Вольченко.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в крупном размере) и ч. 2 ст. 366 (составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Справка: предпринимателю грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.