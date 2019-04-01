На Сумщине за неделю корью заболело 26 человек В Сумской области по состоянию на 11 апреля заболело корью 194 человека (с учетом предыдущих диагнозов).

Из них 150 взрослых и 44 ребенка, в том числе в течение последней недели - 26 (21 взрослый и 5 детей). С начала года зарегистрировано 1 летальный случай, сообщает Сумской лабораторный центр.