На Сумщине за неделю корью заболело 26 человек

Из них 150 взрослых и 44 ребенка, в том числе в течение последней недели - 26 (21 взрослый и 5 детей). С начала года зарегистрировано 1 летальный случай, сообщает Сумской лабораторный центр.
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Отдел здравоохранения Сумского горсовета призывает сумчан проверять напряженность иммунитета к кори и, в случае необходимости, прививаться, чтобы ее не заболеть....
И. о. начальника отдела здравоохранения Сумского горсовета Наталья Кипенко опровергла информацию из социальных сетей введены о закрытии роддома Пресвятой Девы...
Вакцин от кори в Сумской области недостаточно....