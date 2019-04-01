Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30248

На Сумщине за неделю корью заболело 26 человек

В Сумской области по состоянию на 11 апреля заболело корью 194 человека (с учетом предыдущих диагнозов).

Из них 150 взрослых и 44 ребенка, в том числе в течение последней недели - 26 (21 взрослый и 5 детей). С начала года зарегистрировано 1 летальный случай, сообщает Сумской лабораторный центр.

Общество Корь
view counter

По тематике

08.04.2019 11:13

В Сумах не хватает вакцины против кори

За прошлую неделю еще 12 сумчан заболели корью....

05.04.2019 10:58

На Сумщине за неделю корью заболел 31 человек

В Сумской области по состоянию на 4 апреля с начала года заболело корью 171 человек (с учетом предыдущих диагнозов)....

03.04.2019 16:48

В Сумах чиновники отчитались, как борются с корью

Отдел здравоохранения Сумского горсовета призывает сумчан проверять напряженность иммунитета к кори и, в случае необходимости, прививаться, чтобы ее не заболеть....

03.04.2019 12:01

Городской роддом не закрыли из-за кори

И. о. начальника отдела здравоохранения Сумского горсовета Наталья Кипенко опровергла информацию из социальных сетей введены о закрытии роддома Пресвятой Девы...

03.04.2019 11:05

На Сумщине не хватает вакцин от кори (видео)

Вакцин от кори в Сумской области недостаточно....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.