В Сумах тушили троллейбусное депо

Специалисты отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения провели противопожарную тренировку на тему: «Тушение условного пожара автобуса, проведение мероприятий по эвакуации и оказания медицинской помощи пострадавшим».
Тренировка проводили на базе КП «Электроавтотранс».
К мероприятиям были привлечены должностные лица и формирования гражданской защиты, аварийные службы предприятия. Участники тренировок на практике отработали действия звена пожаротушения, санитарного поста, эвакуационно-технической группы, мероприятия по эвакуации пострадавших и оказания им первой доврачебной помощи.
Соответствующие тренировки состоялись согласно плану-графику проведения практической подготовки лиц руководящего состава и специалистов, деятельность которых связана с организацией и осуществлением мероприятий гражданской защиты на коммунальных предприятиях и организациях Сум в 2019 году, сообщает сайт мэрии.
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