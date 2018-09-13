В Сумах тушили троллейбусное депо Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения провел противопожарную тренировку.

Специалисты отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения провели противопожарную тренировку на тему: «Тушение условного пожара автобуса, проведение мероприятий по эвакуации и оказания медицинской помощи пострадавшим».

Тренировка проводили на базе КП «Электроавтотранс».

К мероприятиям были привлечены должностные лица и формирования гражданской защиты, аварийные службы предприятия. Участники тренировок на практике отработали действия звена пожаротушения, санитарного поста, эвакуационно-технической группы, мероприятия по эвакуации пострадавших и оказания им первой доврачебной помощи.

Соответствующие тренировки состоялись согласно плану-графику проведения практической подготовки лиц руководящего состава и специалистов, деятельность которых связана с организацией и осуществлением мероприятий гражданской защиты на коммунальных предприятиях и организациях Сум в 2019 году, сообщает сайт мэрии.