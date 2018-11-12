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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05187

В Сумах начали городить заборчик на Горького

Сегодня, 11 апреля, в районе остановки «ДК СМНПО» начали устанавливать столбики к будущему заборчику.

Об этом сигнализируют сумчане в Фейсбуке.

Напомним: в прошлом году заборчики вплотную к дороге натулили на ул. Кати Зеленко, Харьковской, пр. Шевченко, раньше – на ул. Первомайская, Роменская и т.д., совсем забыва о техническом тротуаре со стороны дороги.

В этом году даже начали городить возле «Лавины», пытаясь таким образом запретить остановку. Однако позже сняли по приказу мэра Сум Александра Лысенко, который неожиданно вспомнил как раз о техническом тротуаре…

Общество Заборчик
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