В Сумах начали городить заборчик на Горького

Об этом сигнализируют сумчане в Фейсбуке.
Напомним: в прошлом году заборчики вплотную к дороге натулили на ул. Кати Зеленко, Харьковской, пр. Шевченко, раньше – на ул. Первомайская, Роменская и т.д., совсем забыва о техническом тротуаре со стороны дороги.
В этом году даже начали городить возле «Лавины», пытаясь таким образом запретить остановку. Однако позже сняли по приказу мэра Сум Александра Лысенко, который неожиданно вспомнил как раз о техническом тротуаре…
Мэр Сум отменил свое же поручение установить ограждение возле ТРЦ «Лавина»....
Сегодня, 6 марта, на бывшей остановке возле ТРЦ «Лавина» рабочие начали ставить заборчик....
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