В Сумах начали городить заборчик на Горького Сегодня, 11 апреля, в районе остановки «ДК СМНПО» начали устанавливать столбики к будущему заборчику.

Об этом сигнализируют сумчане в Фейсбуке.

Напомним: в прошлом году заборчики вплотную к дороге натулили на ул. Кати Зеленко, Харьковской, пр. Шевченко, раньше – на ул. Первомайская, Роменская и т.д., совсем забыва о техническом тротуаре со стороны дороги.

В этом году даже начали городить возле «Лавины», пытаясь таким образом запретить остановку. Однако позже сняли по приказу мэра Сум Александра Лысенко, который неожиданно вспомнил как раз о техническом тротуаре…