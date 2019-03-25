Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 12 апреля, в Сумах и области ожидается гроза.

Синоптики прогнозируют, что будет облачно с прояснениями, ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза (I уровень опасности, желтый). Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха по городу ночью 4-6 °С, днем - 14-16 °С.