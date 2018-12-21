В Сумах из-за потопа остановился коммунальный транспорт

Из-за высокого уровня воды на дорогах - массовые пробки. Сейчас троллейбусы и автобусы сделали вынужденные остановки в районе автовокзала, по ул. Харьковская, ул. СКД, ТЦ «Березка».
Троллейбусы №1 и №2, следующих с «Химпрома» будут разворачиваться через «Училище №6», для остальных маршрутов диспетчеры прорабатывают схему изменения направлений маршрутов, сообщает КП «Электроавтотранс».
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