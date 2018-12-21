Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:19219

В Сумах из-за потопа остановился коммунальный транспорт

Ливень, который пронесся по городу, парализовал движение транспорта.

Из-за высокого уровня воды на дорогах - массовые пробки. Сейчас троллейбусы и автобусы сделали вынужденные остановки в районе автовокзала, по ул. Харьковская, ул. СКД, ТЦ «Березка».

Троллейбусы №1 и №2, следующих с «Химпрома» будут разворачиваться через «Училище №6», для остальных маршрутов диспетчеры прорабатывают схему изменения направлений маршрутов, сообщает КП «Электроавтотранс».

Общество Коммунальный транспорт Потоп
view counter

По тематике

Завтра сумские троллейбусы и автобусы поедут по 4 грн
31.01.2019 10:32

Завтра сумские троллейбусы и автобусы поедут по 4 грн

С 1 февраля стоимость проезда в троллейбусах и автобусах составит 4 гривны....

29.01.2019 13:18

Сумчане голосуют за новый коммунальный маршрут

На сайте Единой системы местных петиций зарегистрирована соответствующая петиция....

04.01.2019 17:54

Как будет ездить коммунальный транспорт на Рождество

На Рождество коммунальный транспорт будет ездить по графикам выходного дня....

02.01.2019 13:29

Сумчане просят больше коммунального транспорта на Троицкой

В Сумах голосуют за ввод нового коммунального маршрута на ул. Троицкой....

21.12.2018 12:49

Две субботы коммунальный транспорт будет ездить как в будни

Это связано с переносом рабочих дней на субботы....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.