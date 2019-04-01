На Сумщине дали 5 лет за пьяную аварию с потерпевшими К 5 годам лишения свободы приговорен водитель, который в состоянии алкогольного опьянения въехал во встречное авто, где находилась годовалый ребенок.

Ахтырской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 46-летнего ахтырчанина, который нарушил правила безопасности дорожного движения, в результате чего пострадали четыре человека, среди которых в то время годовалый ребенок получил тяжелые телесные повреждения.

ДТП произошло в городе Ахтырка 10 октября 2016 года около 10:00 утра. Водитель автомобиля Volkswagen Transporter, превышая скорость, не справился с управлением авто, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Suzuki. За рулем легковушки находился местный житель, а на переднем сиденье сидела жена, держала на руках годовалую дочь.

«Согласно заключению медиков, в крови водителя обнаружено 2,6 промилле этилового спирта. В результате ДТП он получил тяжелые телесные повреждения, его пассажирка, водитель Suzuki и его жена состоялись легкими телесными повреждениями. Больше всего пострадал ребенок, который получила тяжкие телесные повреждения, девочка фактически лишилась возможности самостоятельно двигаться и полноценно развиваться», - рассказал прокурор Ахтырской местной прокуратуры Сергей Жмурко.

В судебном заседании водитель объяснил, что употреблял алкоголь накануне вечером, когда садился за руль, пьяным себя не чувствовал. Во время движения у него выпала сигарета на пол, он нагнулся, чтобы ее поднять, поэтому отвлекся и допустил столкновение со встречным автомобилем.

Вынося приговор 9 апреля 2019 года, Ахтырский городской суд учел все отягчающие и смягчающие обстоятельства и признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия) и приговорил к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять авто на три года. Более того, по ходатайству прокуратуры мужчина взят под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба прокуратуры области.