В Ромнах горел гараж В Ромнах пожарные ликвидировали возгорание гаража.

10 апреля в 12:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в гараже по 1-му переулку Свободы в г. Ромны. О возгорании сообщили соседи. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия пожарных пламя охватило стену гаража на площади в 1 кв. м. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом.

В 12:15 пожарные локализовали пожар, в 12:20 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 5 человек личного состава и 1одиниця техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.