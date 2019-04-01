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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:04109

Олег Лутков: «Сумы» знают о дисквалификации, но отправляются на игру с «Днепром-1». Клуб готов бороться за сохранение статуса

Главный тренер ПФК «Сумы» Олег Лутков прокомментировал информацию о лишении клуба профессионального статуса.

Главный тренер ПФК «Сумы» Олег Лутков прокомментировал решение КДК ФФУ лишить команду профессионального статуса и пожизненно отстранить президента клуба Ростислава Козара и футболистов Олега Давыдова, Тараса Дурая, Сергея Гаращенкова и Егора Лугового. По словам Луткова, команда будет готовиться к следующему матчу Первой лиги, ведь руководство планирует подавать апелляцию, пишет Sport Arena.

«Ровно в 14:00, когда выходили на тренировку, руководство сообщило о решении КДК ФФУ. Реакция обычная, мы были готовы к подобному. Все же готовимся к следующему матчу, провели тренировку, сейчас нас ждет теоретическое занятие, завтра отправляемся на игру в Днепр», — сказал Олег Анатольевич.

«Руководство клуба сообщило, что планирует подавать апелляцию, и пока она будет рассматриваться, то мы будем играть. Пока, по крайней мере, тренерский штаб готовит команду на игру 12 апреля в 17:00 на «Днепр-Арене».

«Руководство клуба попросило успокоить команду, готовиться и доказывать на футбольном поле. А они со своей стороны будут биться за клуб. Аргумент: мы не имеем отношения к прошлогодним делам, и наша задача выходить и доказывать, что «Сумы» дальше должны продолжать играть».

Напомним, сегодня КДК ФФУ официально лишила ПФК «Сумы» профессионального статуса за манипулирование результатами матчей. Команды клуба будут исключены из всех соревнований, в которых принимали участие. Согласно с Дисциплинарными правилами, клуб имеет десять дней, чтобы подать апелляцию. Правда, при условии, что эта возможность была указана в решении КДК.

На сегодняшний день Сумы находятся на 13-м месте Первой лиги, имея в своем активе 15 очков после 19 туров. Ниже лишь «Агробизнес» и не доигравшие сезон до конца «Зирка» и «Кобра».

Спорт Олег Лутков ПФК «Сумы» Футбол
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